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В оккупированном Крыму ушла из жизни ветеран крымскотатарского движения

В оккупированном Крыму ушла из жизни ветеран крымскотатарского движения (5)

Банкомёт 2018.05.20 18:12
В городе Белогорске, что в оккупированном Крыму, в возрасте 90 лет умерла ветеран крымскотатарского национального движения Нурие апте Биязова. Об этом пишут "Крым.Реалии". Как рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, Нурие Биязова была одной из активисток крымскотатарского национального движения, когда крымские татары вернулись в Крым. "В ее доме в Белогорске мы часто собирались, она печатала наши материалы,
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2018.05.21 (5)

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