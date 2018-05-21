"Удачный рейд": На Донбассе украинские разведчики после боя захватили в плен троих боевиков (135)

Преступности.нет 2018.05.21 10:24

Вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа батальона "Донбасс", выполняя боевую задачу в тылу противника, захватила в плен троих боевиков. Об этом соообщает штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook. "Поздним вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс" из состава Объединенных сил с целью выявления огневых средств противника, которые ведут обстрелы мирных