"Удачный рейд": На Донбассе украинские разведчики после боя захватили в плен троих боевиков (135)

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- Украинские танки и "спецназ" боевиков: ВСУ перешли в наступление под Горловкой : Главред 14:05
- Бутусов: Украинская боевая группа захватила укрепленную позицию исключительно с применением стрелкового оружия : Гордон 14:05
- На Донбассе пленили троих и ликвидировали одного боевика, - ФОТО : 06242.ua Горловка 14:01
- На Донбассе срочная эвакуация, боевики озверели, взрывы гремят повсюду : УкрОП.org 13:57
- Украинские военные во время рейда на Донбассе взяли в плен трех боевиков : Корабелов.инфо 13:52
- Украинские военные взяли в плен трех боевиков (ФОТО) : SiteUA 13:51
- ВСУ захватили пленных на Донбассе. Фото : Антикоррупционный портал job-sbu.org 13:49
- На Донбассе срочная эвакуация, боевики озверели, взрывы гремят повсюду : Politeka 13:40
- На Донбассе террористы обстреляли детский центр : Главред 13:35
- При попытке наступления ВСУ украинская ДРГ взяла в плен троих бойцов ВС ДНР : Политнавигатор 13:25
- Украинские военные захватили в плен трех оккупантов : Новости мира 13:20
- Разведчики батальона "Донбасс" взяли в плен трех боевиков : Нардеп.org.ua 13:13
- Украинские военнослужащие в районе ООС взяли в плен трех боевиков : MZM.zp.ua 13:13
- В результате обстрела Торецка поврежден центр реабилитации, проводится эвакуация : Arena.press 13:12
- Украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков (фото) : КиевПравда 13:06
- Слоган для своего города предлагают придумать жителям Пуховичского района : Минский областной исполнительный комитет 13:06
- На Донбассе пленили троих и ликвидировали одного боевика, - ФОТО : 0629.com.ua 13:02
- Бойцы батальона "Донбасс" взяли в плен трех боевиков: опубликованы фото : Луганский Радар 12:57
- На Донбассе 3 террористов захвачены в плен и еще 1 ликвидирован. ФОТО : Trust.UA 12:53
- Кто из минчан получает пенсии больше 1100 рублей, а кто - чуть больше 100 рублей : TUT.BY 12:53
- Боевики обстреляли детский центр реабилитации в Торецке : ТСН.ua 12:43
- "Гауптвахта для своих": украинский пленный рассказал, как террористы прятались от войны : Обозреватель 12:32
- На Донбассе захватили в плен трех боевиков - фото : Realist.online 12:32
- Трое боевиков взяты в плен, один уничтожен- штаб ООС : Днепр Час 12:28
- Силы ООС в ходе рейда ликвидировали 1 боевика и 3 взяли в плен : Газета День 12:27
- Удачный рейд. Украинские разведчики под Горловкой захватили в плен троих террористов : CRiME 12:22
- Уничтожен россиянин: военные сообщили подробности захвата боевиков в плен : УСБН Черкаси 12:21
- У центральній районній бібліотеці проходили заходи, присвячені Дню Європи : Тернопільська ОДА 12:21
- В Торецке попал под обстрел детский центр реабилитации : Корреспондент.net 12:16
- В результате обстрела Торецка поврежден центр реабилитации, проводится эвакуация : РБК-Україна 12:11
- ВСУ на Донбассе захватили в плен троих боевиков : Контракты.ua 12:07
- Рейд батальона "Донбасс": убит гражданин РФ, взяты в плен участники формирований "ДНР" (ФОТО) : Mrpl.City 12:04
- Украинские военнослужащие в районе ООС взяли в плен трех боевиков : ВестиUA 12:02
- Бойцы ВСУ в тылу противника захватили пленных и оружие : Вести-UA 12:01
- Украинские военные захватили в плен трех боевиков на Донбассе : ТВі 11:54
- Уничтожен россиянин: военные сообщили подробности захвата боевиков в плен : FaceNews 11:46
- Житель Запорожья разбил грабителям окно в машине, догоняя их (Фото) : IPnews 11:46
- Украинские военные уничтожили одного боевика "ДНР", еще троих взяли в плен - штаб ООС : Вибори в Україні та світі 11:46
- Уничтожен россиянин: военные сообщили подробности захвата боевиков в плен : Сегодня.ua 11:42
- Украинские военные взяли в плен трех боевиков, - штаб ООС : Экономические известия 11:33
- Военнослужащие ВСУ взяли в плен троих боевиков : QHA Крымские Новости 11:31
- Военные захватили в плен троих боевиков : Новости Луганска 11:21
- Бойцы ВСУ взяли в плен трех сепаратистов : Вибори в Україні та світі 11:16
- Бойцы ВСУ взяли в плен трех сепаратистов : Новости N 11:14
- "Пополнили обменный фонд": силы ООС захватили в плен троих боевиков : АСН.in.ua 11:13
- Военные на Донбассе взяли в плен трех сепаратистов : Николаевский центр журналистских расследований 11:12
- Украинские военные захватили в плен трех боевиков : Arena.press 11:12
- Украинские военные взяли в плен трех боевиков. Фото : РепортерUA 11:11
- УДАЧНЫЙ РЕЙД - поймали трех боевиков, одного ликвидировали : Весь Харьков 11:09
- На Донбассе взяли в плен трех боевиков : IPress.ua 11:06
- На Донбассе военные взяли в плен трех боевиков : Главком 11:05
- Штаб: Силы ООС взяли в плен трех боевиков на Донбассе (ФОТО) : ГолосUA 11:05
- На Донбассе украинские военные взяли в плен трех боевиков : KharkivToday 11:03
- Украинские военные во время боя на Донбассе захватили в плен трех боевиков : Вечерний Харьков 11:01