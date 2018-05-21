Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря (30)

Главное 2018.05.21 06:35

Россия ультимативно закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря. Об этом говорится в сюжете ТСН. Россия объясняет это якобы проведением боевых стрельб. В некоторых районах расстояние до украинского побережья составляет не больше десяти миль и это грубое нарушение Конвенции по морскому праву. Ранее активизировались корабли Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря.