В России в результате несчастного случая умер генерал-полковник ФСБ (48)

Главное 2018.05.21 13:05

Генерал умер от сердечного приступа после аварийной посадки В ночь на понедельник, 21 мая, в Хабаровском крае РФ после жесткой посадки частного вертолета Газель 342 умер генерал ФСБ. Об этом со ссылкой на администрацию Тугуро-Чумиканского района передает Интерфакс. "Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал- полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании Сибур.