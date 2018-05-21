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В России в результате несчастного случая умер генерал-полковник ФСБ

В России в результате несчастного случая умер генерал-полковник ФСБ (48)

Главное 2018.05.21 13:05
Генерал умер от сердечного приступа после аварийной посадки В ночь на понедельник, 21 мая, в Хабаровском крае РФ после жесткой посадки частного вертолета Газель 342 умер генерал ФСБ. Об этом со ссылкой на администрацию Тугуро-Чумиканского района передает Интерфакс. "Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал- полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании Сибур.
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