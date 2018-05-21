В толпу украинцев бросили гранату, есть пострадавшие: первые подробности (72)

Инфолайн 2018.05.21 12:43

В воскресенье, 20 мая, в результате конфликта в толпу украинцев бросили боевую осколочную гранату Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. "В селе Лесная Тарновица, Ивано-Франковская область, в 20:30, неподалеку от местного кафе сержант ВСУ во время конфликта с местными жителями бросил в их сторону осколочную гранату", - отметил он. По словам чиновника, в результате инцидента ранения получили девять