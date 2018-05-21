В Крыму проходят очередные обыски российских силовиков у активистов (ВИДЕО) (109)

ТВі 2018.05.21 09:54

Фото: Российские силовики не пропускают в дом родных и адвоката Российские силовики в аннексированном Крыму проводят обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook. Как сообщается, в доме Смаилова в Бахчисарайском районе находятся трое детей, а супругу Эдема российские силовики не пропускают в дом.