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Разбитая голова у одного и огнестрельные ранения у другого: В столичном Гидропарке конфликт перерос в драку

Разбитая голова у одного и огнестрельные ранения у другого: В столичном Гидропарке конфликт перерос в драку (90)

112.ua 2018.05.21 13:00
Оба раненых находятся в больнице. На месте происшествия обнаружили предмет, похожий на пистолет "Форт 12Р", и гильзы 21.05.2018 полиция Киева полиция Киева полиция Киева полиция Киева В киевском Гидропарке вследствие конфликта двое мужчин получили травмы головы полиция Киева В столичном Гидропарке произошла стрельба, в результате которой оба участника конфликта получили травмы головы.
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