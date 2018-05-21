Разбитая голова у одного и огнестрельные ранения у другого: В столичном Гидропарке конфликт перерос в драку (90)

112.ua 2018.05.21 13:00

Оба раненых находятся в больнице. На месте происшествия обнаружили предмет, похожий на пистолет "Форт 12Р", и гильзы 21.05.2018 полиция Киева полиция Киева полиция Киева полиция Киева В киевском Гидропарке вследствие конфликта двое мужчин получили травмы головы полиция Киева В столичном Гидропарке произошла стрельба, в результате которой оба участника конфликта получили травмы головы.