Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

На Прикарпатье военный бросил в толпу гранату - Полторак принял жесткие меры (60)

УНИАН 2018.05.21 11:03
По факту подрыва гранаты сержантом ВСУ начато служебное расследование. В результате подрыва гранаты пострадали девять человек / фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Министр обороны Украины Степан Полторак приказал усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района ведения боевых действий на Донбассе в связи с подрывом гранаты военнослужащим Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области, в результате чего
БОЕПРИПАСЫ, ВЫВОЗ, ОТБЫТИЕ, ОРУЖИЕ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, НЕДОПУЩЕНИЕ, Полторак, Ивано-Франковск, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018