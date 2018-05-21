На Прикарпатье военный бросил в толпу гранату - Полторак принял жесткие меры (60)

УНИАН 2018.05.21 11:03

По факту подрыва гранаты сержантом ВСУ начато служебное расследование. В результате подрыва гранаты пострадали девять человек / фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Министр обороны Украины Степан Полторак приказал усилить меры по недопущению незаконного вывоза оружия и боеприпасов из района ведения боевых действий на Донбассе в связи с подрывом гранаты военнослужащим Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области, в результате чего