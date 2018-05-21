ФСБ обвинила помощника Джемилева в создании экстремистской группы (72)

DsNews 2018.05.21 13:03

ФСБ России заявила, что вскрыла в оккупированном Крыму некую экстремистскую группу, якобы созданную помощником народного депутата Муставы Джемилева Эролом Велиевым Об этом говорится в сегодняшнем заявлении пресс-службы ФСБ, информирует "ДС". В ФСБ уточнили, что группа создавалась по указанию лидера Меджлиса крымско- татарского народа Рефата Чубарова "при поддержке СБУ". ФСБ утверждает, что группа якобы была создана в Харькове, и кроме Велиева в