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Оккупанты не смогут поставлять оружие через подрыв моста на Луганщине, - ООС

Оккупанты не смогут поставлять оружие через подрыв моста на Луганщине, - ООС (80)

Еспресо TV 2018.05.21 15:04
фото: 24tv 21 мая, 2018, 14:20 Российско-оккупационные войска не смогут поставлять боеприпасы и вооружение из-за подрыва моста на трассе из Хрустального до Луганска Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook. "Разрушение указанного моста делает невозможным и препятствует поставки боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск", - прокомментировали военные эту новость.
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