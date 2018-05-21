Оккупанты не смогут поставлять оружие через подрыв моста на Луганщине, - ООС (80)

Еспресо TV 2018.05.21 15:04

фото: 24tv 21 мая, 2018, 14:20 Российско-оккупационные войска не смогут поставлять боеприпасы и вооружение из-за подрыва моста на трассе из Хрустального до Луганска Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook. "Разрушение указанного моста делает невозможным и препятствует поставки боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск", - прокомментировали военные эту новость.