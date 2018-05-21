Оккупанты не смогут поставлять оружие через подрыв моста на Луганщине, - ООС (80)

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- ООС: подрыв моста на возле оккупированного Хрустального исключает поставки вооружения боевикам : Українські національні новини 15:03
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- На оккупированной территории Донбасса взорвали мост, - СМИ : Шиповник.ua 14:41
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- ФОТОФАКТ. На Луганщине взорвали мост, соединяющий Красный Луч с Луганском : ОстроВ 14:09
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