Комитет Рады утвердил закон о создании Антикоррупционного суда (76)

Факты 2018.05.21 19:33

18:34 21 мая 2018 Инф. "ФАКТОВ" Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении. За соответствующее решение члены комитета проголосовали в понедельник, 21 мая, передает "Украинская правда". В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них - права вето международных