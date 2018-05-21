Комитет Рады утвердил закон о создании Антикоррупционного суда (76)

- Депутаты комитета Рады утвердили законопроект о создании Антикоррупционного суда : Donbass.UA 21:27
- Комитет Рады дал вывод к законопроекту об Антикоррупционном суде, за исключением несогласованных с МВФ положений : Center of Real Estate 21:22
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- Стало известно, когда Рада может проголосовать за Антикоррупционный суд : Народный Корреспондент 21:12
- Комитет Рады утвердил закон об Антикоррупционном суде : Источник.info 20:47
- Комитет Рады дал вывод к законопроекту об Антикоррупционном суде, за исключением несогласованных с МВФ положений : УкропNews.com 20:45
- Комитет Совета утвердил проект закона об антикоррупционном суде : Vector News 20:16
- МВФ рекомендует создание Антикоррупционного суда с судьями без опыта : NewsMir.info 20:10
- Закон о создании Антикоррупционного суда утвердили в комитете Рады : "Наша газета" (Луганск) 20:07
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- Комитет Рады дал добро на закон об Антикоррупционном суде : DsNews 20:03
- Профильный комитет Рады утвердил законопроект об Антикоррупционном суде : Еспресо TV 20:03
- МВФ рекомендует создание Антикоррупционного суда с судьями без опыта : Страна.ua 20:02
- Профильный комитет Рады утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для второго чтения : Times.dn.ua 19:51
- Закон о создании Антикоррупционного суда утвердили в комитете Рады : MIGnews.com.ua 19:38
- Комитет Рады утвердил законопроект об антикоррупционном суде, за исключением одного положения - нардеп Князевич : Гордон 19:35
- Комитет Рады утвердил закон о создании Антикоррупционного суда : Факты 19:33
- Бизнес лишится налоговых льгот за неуплату страховых взносов : Право.ru 19:33
- Комитет Рады утвердил закон о создании Антикоррупционного суда : УП: Економічна правда 19:33
- Депутаты комитета Рады утвердили законопроект о создании Антикоррупционного суда : ReplyUA.net 19:33
- Комитет Рады утвердил законопроект об Антикоррупционном суде ко второму чтению : Ракурс 19:30
- Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде : Novosti.UA 19:21
- Антикоррупционный суд: в Раде не исключают еще одного заседания после переговоров с МВФ : Укринформ 19:02
- Депутаты утвердили законопроект об Антикоррупционном суде ко второму чтению : Український Бізнес Ресурс 18:44
- Комитет Верховной Рады утвердил закон об Антикоррупционном суде : Телеграф.com.ua 18:43
- Профильный комитет Рады утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для второго чтения : ОстроВ 18:39
- Профильный комитет Рады утвердил закон о создании Антикоррупционного суда : NewsOne 18:39
- Закон об антикоррупционном суде утвержден комитетом Верховной Рады : Главред 18:35
- Проект закона об антикорсуде прошел профильный комитет. Остались два спорных положения : Дело.ua 18:32
- ВР планирует принять закон об Антикоррупционном суде в четверг, - Парубий : Газета День 18:28
- Комитет Рады проголосовал за предварительный вариант законопроекта об антикоррупционном суде : Капитал 18:19
- В Раде утвердили законопроект об Антикоррупционном суде : Вести.ua 18:15
- Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде : Arena.press 18:12
- Комитет Рады утвердил закон об Антикоррупционном суде : Новое Время 18:10
- Комитет Рады дал вывод к законопроекту об Антикоррупционном суде, за исключением несогласованных с МВФ положений : Интерфакс-Україна 18:06
- Комитет Рады дал вывод к законопроекту об Антикоррупционном суде, за исключением несогласованных с МВФ положений : Четверта Влада 18:05
- В Раде сдвинули с места вопрос Антикоррупционного суда : Gazeta.ua 18:05
- Комитет Рады утвердил законопроект про Антикоррупционный суд : Страна.ua 17:47
- Правовой комитет Рады утвердил законопроект об Антикоррупционном суде : Комментарии.UA 17:32
- Профильный комитет Рады утвердил проект закона об Антикоррупционном суде. Но не полностью : Realist.online 17:32
- Все что согласовано - утвердить: Правовой комитет принял заключение по законопроекту об Антикоррупционном суде : 112.ua 17:30
- Комитет Рады отложил решение по законопроекту об Антикоррупционном суде (обновлено) : LB.ua 16:37
- Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде : ГолосUA 16:35
- Комитет ВР и "венецианка" рассматривают законопроект об Антикоррупционном суде : Укринформ 16:32
- Комитет Рады с опозданием начал рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде : Страна.ua 16:17
- Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта об антикоррупционном суде : РБК-Україна 16:11
- Комитет Рады начал рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде ко второму чтению : LB.ua 16:07
- Комитет правовой политики рассматривает законопроект об Антикоррупционном суде, - онлайн-трансляция : 112.ua 16:00
- МВФ и Венецианская комиссия обсудят с украинскими депутатами закон об Антикоррупционном суде : Times.com.ua 15:51
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- Парубий анонсировал совещание по согласованию закона об Антикоррупционном суде : 2000.ua 14:30
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