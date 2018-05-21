В школе Николаева распылили неизвестный аэрозоль: эвакуировали 400 детей (73)

Укринформ 2018.05.21 13:47

Ukrinform В Николаеве эвакуировали 400 детей из школы No6 из-за резкого запаха, 32 учащихся направлены в лечебные учреждения для обследования - у них покраснение глаз. Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Ильяна Пацюк. "21 мая поступило сообщение о том, что в здании школы, расположенной в Заводском районе Николаева, распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом.