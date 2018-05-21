Киев обратился в международный арбитраж из-за Керченского моста (72)

Вибори в Україні та світі 2018.05.21 16:48

Украина подала иск в международный арбитраж по Керченскому мосту. Об этом сообщила представитель президента в парламенте, нардеп от БПП Ирина Луценко во время заседания согласительного совета в понедельник, 21 мая. "В связи с незаконным строительством Керченского моста, по поручению главы государства, в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, Украина подала в арбитражный трибунал ходатайство о защите суверенных интересов Украины", - сказала она.