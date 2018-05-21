В Одессе разборки между бизнесменами переросли в массовые столкновения: фото и видео (63)

Главред 2018.05.21 21:05

< > < > 1 / 9 В Одессе активисты закидали яйцами охрану компании (Фото: Думская) В полиции сообщили о задержаниях обвиняемых в хулиганстве участников. В Одессе активисты закидали яйцами охрану компании Фото: Думская В Одессе 21 мая активисты общественных организаций пикетировали компанию "Украинская национальная блокчейн ассоциация", которая занимается продажей криптовалюты. Как сообщает местное издание Думская, участники пикета выдвинули ряд