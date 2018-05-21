Китай планирует отменить все ограничения по рождаемости (48)

Hronika.info 2018.05.21 19:41

В КНР сообщили о негативных последствиях политики ограничения рождаемости. Власти Китая готовы рассмотреть так называемую "политику свободной фертильности", которая предусматривает отказ от правила "одна семья - два ребенка". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua. Решение может быть принято уже в четвертом квартале 2018 года, но может также быть перенесено на 2019 год. Это старение населения, большое количество подпольных абортов и рождение

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