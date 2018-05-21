На Донбассе боевики атаковали позиции украинских военных - есть потери с обеих сторон (49)

АТН 2018.05.21 17:31

УНИАН Пророссийские боевики на Донбассе не прекращают попыток выбить украинских военных из освобожденного недавно населенного пункта Южное. Сегодня, 21 мая, около 5 утра, на южной окраине Южного была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Об этом пишет на своей странице в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил. "Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив