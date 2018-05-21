В Одессе и области - штормовое предупреждение (3)

Вікна-Одеса 2018.05.21 13:03

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: 22 - 24 мая в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса, местами - 4-го класса). Фото Вячеслава Тенякова По прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовской морей, завтра в Одессе и области - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 9 - 14 м/с. Ночная температура воздуха в Одессе составит 12 - 14, дневная - 22 - 24