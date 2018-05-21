В Одессе и области - штормовое предупреждение (3)

Вікна-Одеса 2018.05.21 13:03
В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение: 22 - 24 мая в
регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса, местами -
4-го класса).
Фото Вячеслава Тенякова
По прогнозу Гидрометеорологического центра Черного и Азовской морей, завтра
в Одессе и области - переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 9 - 14 м/с.
Ночная температура воздуха в Одессе составит 12 - 14, дневная - 22 - 24
ОСАДОК, ГРАДУС, ДОЖДЬ, ТЕМПЕРАТУРА, ПОГОДА, ВОЗДУХ, Украина
, Киев
, Ужгород
, Чернигов
, Харьков
, Сумы
, Крым