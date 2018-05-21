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Госсекретарь США пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями в истории"

Госсекретарь США пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями в истории" (31)

ТСН.ua 2018.05.21 17:44
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что санкции его страны против Ирана будут "беспрецедентными", а также озвучил 12 требований, по которым Штаты будут готовы снова сесть за стол переговоров. По его словам, ядерное соглашение с Ираном лишь откладывало появление ядерного оружия у Ирана, но теперь иранская экономика будет вынуждена "бороться за выживание". "Во-первых, мы совершим беспрецедентное финансовое давление на режим.
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2018.05.22 (31)

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