Госсекретарь США пригрозил Ирану "самыми жесткими санкциями в истории" (31)

ТСН.ua 2018.05.21 17:44

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что санкции его страны против Ирана будут "беспрецедентными", а также озвучил 12 требований, по которым Штаты будут готовы снова сесть за стол переговоров. По его словам, ядерное соглашение с Ираном лишь откладывало появление ядерного оружия у Ирана, но теперь иранская экономика будет вынуждена "бороться за выживание". "Во-первых, мы совершим беспрецедентное финансовое давление на режим.