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Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 21 мая

Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 21 мая (3)

Слово і Діло 2018.05.21 14:12
21 мая 2018, 14:06 Читати українською За прошедшие сутки, 20 мая, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 55 прицельных обстрелов. Изображение максимального размера (откроется в новом окне) Обстрелы: Враг выпустил по оборонительным позициям подразделений Объединенных сил 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", совершил 6 выстрелов из танка, 80 - из артиллерии калибра 122 мм, также наши защитники насчитали около 130
АВДЕЕВКА, МИНОМЕТ, ПРОТИВНИК, ТРОИЦКОЕ, БОЕВИК, ДОНБАСС, Луганск, Донецк, Новгород, Украина, Россия, Минск
2018.05.22 (3)

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