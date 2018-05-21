Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 21 мая (3)

Слово і Діло 2018.05.21 14:12

21 мая 2018, 14:06 Читати українською За прошедшие сутки, 20 мая, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 55 прицельных обстрелов. Изображение максимального размера (откроется в новом окне) Обстрелы: Враг выпустил по оборонительным позициям подразделений Объединенных сил 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", совершил 6 выстрелов из танка, 80 - из артиллерии калибра 122 мм, также наши защитники насчитали около 130