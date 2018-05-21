Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 21 мая (3)

Слово і Діло 2018.05.21 14:12
21 мая 2018, 14:06
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За прошедшие сутки, 20 мая, со стороны российско-оккупационных войск
зафиксировано 55 прицельных обстрелов.
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Обстрелы:
Враг выпустил по оборонительным позициям подразделений Объединенных сил 20
снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", совершил 6 выстрелов из танка, 80 - из
артиллерии калибра 122 мм, также наши защитники насчитали около 130
АВДЕЕВКА, МИНОМЕТ, ПРОТИВНИК, ТРОИЦКОЕ, БОЕВИК, ДОНБАСС, Луганск
, Донецк
, Новгород
, Украина
, Россия
, Минск