Президент Ирана ответил США на угрозу о "беспрецедентных санкциях" (2)

Новое Время 2018.05.22 00:10

Хасан Рухани: Иран не потерпит вмешательства США Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не вправе принимать решения вместо Тегерана касательно его политического курса и ядерной стратегии. Так он прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о введении "самых жестких санкций в истории", если Иран не изменит политический курс, передает Reuters. "Кто вы такие, чтобы решать за Иран и весь мир?