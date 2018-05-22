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Президент Ирана ответил США на угрозу о "беспрецедентных санкциях"

Президент Ирана ответил США на угрозу о "беспрецедентных санкциях" (2)

Новое Время 2018.05.22 00:10
Хасан Рухани: Иран не потерпит вмешательства США Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не вправе принимать решения вместо Тегерана касательно его политического курса и ядерной стратегии. Так он прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о введении "самых жестких санкций в истории", если Иран не изменит политический курс, передает Reuters. "Кто вы такие, чтобы решать за Иран и весь мир?
ДОНБАСС, КАНЦЛЕР, ПУТИН, МИНСКИЙ, ПОРОШЕНКО, ПОТОК, Порошенко, Путин, Украина, Германия, Россия, Минск
2018.05.22 (2)

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