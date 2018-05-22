Президент Ирана ответил США на угрозу о "беспрецедентных санкциях" (2)

Новое Время 2018.05.22 00:10
Хасан Рухани: Иран не потерпит вмешательства США
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США не вправе принимать решения
вместо Тегерана касательно его политического курса и ядерной стратегии.
Так он прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка
Помпео о введении "самых жестких санкций в истории", если Иран не изменит
политический курс, передает Reuters.
"Кто вы такие, чтобы решать за Иран и весь мир?
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