Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Финал ЛЧ в Киеве: опубликована программа празднования в Киеве

Финал ЛЧ в Киеве: опубликована программа празднования в Киеве (13)

#Буквы 2018.05.22 00:19
В Киеве 24 и 26 мая пройдут финалы Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 среди женщин и мужчин. В рамках спортивного праздника запланирован ряд событий, среди которых и Турнир чемпионов в рамках "Фестиваля чемпионов". Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Так, публичный просмотр финала Лиги чемпионов (мужской матч) будет проходить на Контрактовой площади. Ultimate Champions Tournament (Турнир чемпионов), который особенно ждут
ФИНАЛ, ЧЕМПИОН, ЛИГА, РЕАЛ, КИЕВ, ЛИВЕРПУЛЬ, Мирошниченко, Киев, Украина, Мадрид
2018.05.22 (13)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018