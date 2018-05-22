Финал ЛЧ в Киеве: опубликована программа празднования в Киеве (13)

#Буквы 2018.05.22 00:19

В Киеве 24 и 26 мая пройдут финалы Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 среди женщин и мужчин. В рамках спортивного праздника запланирован ряд событий, среди которых и Турнир чемпионов в рамках "Фестиваля чемпионов". Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Так, публичный просмотр финала Лиги чемпионов (мужской матч) будет проходить на Контрактовой площади. Ultimate Champions Tournament (Турнир чемпионов), который особенно ждут