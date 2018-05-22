Апелляционный суд оставил Савченко под стражей (77)

Взгляд.ua 2018.05.22 17:18

Сегодня, 22 мая, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда о продлении ареста для нардепа Надежды Савченко сроком на 60 суток (до 13 июля) без права внесения залога или взятия на поруки. Суд отказал стороне защиты, которая ходатайствовала про отмену решения. Интересы Надежды Савченко представляли трое адвокатов - Александр Шадрин, Константин Глоба и Юлия Ткач. На просьбу журналистов прокомментировать решение суда Савченко заявила: