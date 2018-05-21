Российский олигарх Абрамович не может продлить британскую визу - СМИ (33)

PRportal 2018.05.21 17:30

Российских олигарх и владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович столкнулся с задержкой в продлении британской визы, сообщает ВВС со ссылкой на источники. Отмечается, что россиянин запросил продления своей британской визы, но до сих пор не получил никакого ответа. Известно, что Абрамович отсутствовал на финальном матче Кубка Англии, в ходе которого принадлежащий ему клуб Челси обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:0.