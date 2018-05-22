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Двери для членства Украины в ЕС и НАТО должны оставаться открытыми - встреча лидеров Украины и Эстонии

Двери для членства Украины в ЕС и НАТО должны оставаться открытыми - встреча лидеров Украины и Эстонии (65)

Президент України 2018.05.22 17:10
"Мы очень удовлетворены надежной и постоянной поддержкой Эстонией евроатлантических планов Украины. Я очень благодарен за позицию Эстонии в отношении того, чтобы держать двери открытыми, согласно решению Бухарестского саммита 2008 года, для Украины в НАТО как мощный мотивирующий стимул для реформ", - сказал Президент Петр Порошенко во время встречи со СМИ по результатам переговоров с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.
ЭСТОНИЯ, ПОРОШЕНКО, ВИЗИТ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПЕТР, Порошенко, Украина, Эстония, Киев, Россия
2018.05.22 (65)

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