Двери для членства Украины в ЕС и НАТО должны оставаться открытыми - встреча лидеров Украины и Эстонии (65)

Президент України 2018.05.22 17:10

"Мы очень удовлетворены надежной и постоянной поддержкой Эстонией евроатлантических планов Украины. Я очень благодарен за позицию Эстонии в отношении того, чтобы держать двери открытыми, согласно решению Бухарестского саммита 2008 года, для Украины в НАТО как мощный мотивирующий стимул для реформ", - сказал Президент Петр Порошенко во время встречи со СМИ по результатам переговоров с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.