Двери для членства Украины в ЕС и НАТО должны оставаться открытыми - встреча лидеров Украины и Эстонии (65)

2018.05.22 (65)2018.05.21 (10) →
- Двери для членства Украины в ЕС и НАТО должны оставаться открытыми - встреча лидеров Украины и Эстонии : Президент України 17:10
- Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит Донбасс : Iнше ТВ 16:45
- Президент Эстонии первым из иностранных лидеров посетит Донбасс : SobKor.net 16:42
- Первый из европейских лидеров: Президент Эстонии посетит Донбасс : Донецкие Новости 16:26
- Состоялась официальная встреча президента Украины и президента Эстонской Республики : В Час Пик 16:15
- Президент Эстонии посетит освобожденную от боевиков часть Донбасса : Авдеевка.сити 16:13
- Эстония поддерживает Украину в интеграционных устремлениях в ЕС и НАТО : Arena.press 16:12
- Порошенко встретился с президентом Эстонии : ЗА Київ 16:09
- Эстония присоединится к проведению медреформы в Украине : Аргументы и Факты Украина 16:08
- Донбасс посетит президент Эстонии : Украинский выбор 16:06
- Президент Эстонии едет на Донбасс : Journalist.today 15:48
- Порошенко встретился с президентом Эстонии : Информационный портал города Измаил 15:48
- Президент Эстонии посетит освобожденную территорию Донбасса : QHA Крымские Новости 15:30
- Эстония поддерживает Украину в интеграционных устремлениях в ЕС и НАТО : Капитал 15:19
- Эстония поможет Украине реформировать систему здравоохранения : Arena.press 15:13
- Президент Эстонии анонсировала визит на Донбасс : Слово і Діло 15:12
- Эстония поддерживает Украину в интеграционных устремлениях в ЕС и НАТО : NewsMir.info 15:11
- В Киевской области шесть человек погибли из-за отравления : NewsMir.info 15:11
- Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит Донбасс : Четверта Влада 15:05
- Эстония поддерживает систему реформирования здравоохранения в Украине : УРА-Информ 14:58
- Президент Эстонии отправится на Донбасс : Times.dn.ua 14:51
- Эстония поддерживает Украину в интеграционных устремлениях в ЕС и НАТО : РБК-Україна 14:41
- Эстония поможет Украине реформировать систему здравоохранения : РБК-Україна 14:41
- Президент Эстонии станет первым лидером иностранной страны, кто посетит освобожденную часть Донбасса : Еспресо TV 14:34
- Президент Эстонии первой среди глав иностранных государств посетит Донбасс : ForUm 14:34
- Кальюлайд первой из глав иностранных государств посетит Донбасс : Экономика.com.ua 14:30
- Президент Эстонии намерена посетить Донбасс : ДонПресс 14:27
- Президент Эстонии отправится на Донбасс : Новости Луганска 14:21
- Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит Донбасс : УкропNews.com 14:17
- Президент Эстонии первой из глав иностранных государств посетит Донбасс : Електронні Вісті 14:15
- Президент Эстонии посетит Донбасс : Arena.press 14:12
- Президент Эстонии станет первым главой иностранного государства, который посетит Донбасс : Гордон 14:05
- В Украину прибыла с официальным визитом президент Эстонии : ТВі 13:54
- Президент Эстонии отправится в Донбасс : Время новостей 13:50
- Президент Эстонии станет первым лидером иностранного государства, который посетит Донбасс : УНИАН 13:47
- Президент Эстонии посетит освобожденные территории Донбасса : Телеграф.com.ua 13:43
- Порошенко проводит переговоры с президентом Эстонии : Hronika.info 13:41
- Президент Эстонии отправится на Донбасс : ОстроВ 13:39
- Президент Эстонии посетит Донбасс : ЛІГАБізнесІнформ 13:37
- Президент Эстонии станет первым главой иностранного государства, кто посетит освобожденную часть Донбасса : Интерфакс-Україна 13:36
- Президент Эстонии первой из глав иностранных государств посетит Донбасс : УП Європейська правда 13:32
- Порошенко завтра посетит Николаев : Novosti.UA 13:25
- Президент Эстонии посетит Донбасс : Novosti.UA 13:25
- Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии в формате "тет-а-тет" : Novosti.UA 13:23
- Госсекретарь США пригрозил введением "самых жестких" санкций в отношении Ирана : Жэньминь Жибао 13:23
- Президент Эстонии посетит освобожденную от россиян часть Донбасса : Укринформ 13:17
- Порошенко начал переговоры с президентом Эстонии : Слово і Діло 13:12
- Порошенко проводит встречу с президентом Эстонии в формате "тет-а-тет" : Arena.press 13:12
- Порошенко завтра посетит Николаев : Arena.press 13:12
- Порошенко встретился с президентом Эстонии : РепортерUA 13:11
- Выпуск новостей за 12:00: В Украине стартовало ВНО. Антикоррупционный суд на повестке дня : Телеканал новин "24" 13:01
- Завтра с рабочем визитом в Николаев приедет Президент Украины Петр Порошенко : 0512.com.ua 13:01
- Порошенко в среду отправится в Николаев : УРА-Информ 12:58