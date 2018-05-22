Обвиняемый в создании экстремистской группы помощник Джемилева в последний раз был в Крыму в 2017 году - Чубаров (5)

2018.05.22 (5)2018.05.21 (141) →
- Фирменный бред от ФСБ про Крым : UAinfo 01:14
- Чубаров заявил, что задержанного в Крыму харьковчанина Стешенко пытали для получения необходимых показаний : Гордон 01:05
- ФСБ обнародовала видео допроса задержанного в Крыму харьковчанина Стешенко : Гордон 00:35
- Его пытали бесконечно, - глава Меджлиса о задержанном российскими силовиками харьковчанина : Телеканал новин "24" 00:30
- "Показания" из Стешенко в ФСБ выбили под пытками - Чубаров : Четверта Влада 00:05