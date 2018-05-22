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Обвиняемый в создании экстремистской группы помощник Джемилева в последний раз был в Крыму в 2017 году - Чубаров

Обвиняемый в создании экстремистской группы помощник Джемилева в последний раз был в Крыму в 2017 году - Чубаров (5)

УкропNews.com 2018.05.21 20:15
"" 2018 . Помощник народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев, которого российские правоохранители обвиняют в создании экстремистской группы в Крыму, в последний раз был на полуострове осенью 2017 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. "Я сегодня встретился с помощником народного депутата Джемилева Эролом
КРЫМ, ЧУБАРОВ, СТЕШЕНКО, МЕДЖЛИС, ТАТАРИН, ТРЕТЬЯКОВ, Стешенко, Крым, Россия, Украина, Харьков, Симферополь, Германия
2018.05.22 (5)

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