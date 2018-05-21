В Тернопольской области призывник упал с пятого этажа при попытке сбежать из военкомата (2)

Українські Новини 2018.05.21 15:14
В воскресенье, 20 мая, в Тернопольской области призывник пытался бежать из
военкомата через окно пятого этажа и сорвался с карниза.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тернопольского военного
комиссариата.
"Предварительно установлено, что призывник Бережанского ОМВК, пытаясь
самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку
спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на
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