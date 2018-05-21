В Тернопольской области призывник упал с пятого этажа при попытке сбежать из военкомата (2)

Українські Новини 2018.05.21 15:14

В воскресенье, 20 мая, в Тернопольской области призывник пытался бежать из военкомата через окно пятого этажа и сорвался с карниза. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тернопольского военного комиссариата. "Предварительно установлено, что призывник Бережанского ОМВК, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на