Суд отказался возвращать семье "янтарного" Розенблата залог в 7 миллионов гривен (11)

FaceNews 2018.05.22 05:46

"Страна.ua" 22.05.2018 05:45 Суд отказал в возвращении залога в размере 7 млн грн, внесенного родственниками за нардепа Борислава Розенблата, который проходит по "янтарному делу". Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в соцсети Facebook в понедельник. Соответствующее решение суд принял на заседании 21 мая по рассмотрению ходатайства защиты, близких родственников Розенблата о возвращении средств