Абитуриенты г. Каменское проходят ЗНО по математике (43)

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- В Украине стартует основная сессия ВНО: первой будет математика : Новости Ю 13:18
- В Украине началась основная сессия ВНО-2018 : Kramatorsk.info 13:07
- В Украине началась основная сессия ВНО : Контракты.ua 13:07
- В Украине началась основная сессия ВНО : Украинский выбор 13:06
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- В Украине началась основная сессия ВНО-2018 : Вечерний Харьков 13:00
- ЗНО-2018: как проходит тестирование в этом году : NewsOne 12:39
- В Украине стартует основная сессия ВНО : КиевПравда 12:36
- ВНО стартовало: первым сдают тест по математике (ВИДЕО) : Ракурс 12:30
- Абитуриенты г. Каменское проходят ЗНО по математике : Сайт города Днепродзержинска 12:25
- Южноукраинским абитуриентам: в Украине стартовала основная сессия ВНО - что нужно знать : Барометр Южноукраинска 12:12
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Вести-UA 12:01
- В Украине стартовала основная сессия ВНО - что нужно знать : 04868.com.ua Черноморск 12:00
- В Украине началась основная сессия ВНО-2018 : Только правда 11:48
- ВНО 2018: график тестирования по всем предметам : Znaj.ua 11:46
- Какие предметы выбрали для сдачи ВНО украинские школьники? : EtCetera.media 11:32
- Семён Багдасаров: "Военного вторжения в Иран со стороны США не будет" : Вести FM 11:32
- Украинские абитуриенты начали сдавать ВНО : QHA Крымские Новости 11:30
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Електронні Вісті 11:30
- Сегодня в Украине началась основная сессия ВНО: что нужно и что нельзя брать на ВНО : Четверта Влада 11:05
- Стартует основная сессия ВНО : Комментарии:Донбасс 11:02
- Сегодня украинские абитуриенты сдают ВНО по математике : Статус 10:55
- "Дурак и антисемит!" Гордон жестко высказался об украинском консуле в Гамбурге : UBP 10:55
- В Украине стартовала основная сессия ВНО - что нужно знать : Только правда 10:48
- В Украине стартовало ВНО - инфографика : Индустриалка 10:47
- Сегодня стартует сессия внешнего независимого оценивания : УкропNews.com 10:46
- В Украине началась основная сессия ВНО-2018 : Шиповник.ua 10:40
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : From-UA.com 10:34
- Сегодня стартует сессия внешнего независимого оценивания : Зеркало недели. Украина 10:16
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : НикВести 10:12
- 22 мая стартует основная сессия ВНО-2018: тестовый марафон продлится до 13 июня : Мариупольские новости 09:59
- Сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО : УРА-Информ 09:58
- Российские военные уничтожили беспилотник в районе авиабазы Хмеймим в Сирии : KM.ru Новости 09:51
- В Украине началась основная сессия ВНО-2018 : Кіровоград24.com 09:51
- До 300 гектаров увеличилась площадь лесного пожара в Восточном Казахстане - КЧС : Интерфакс Казахстан 09:45
- Сегодня в Украине стартует основная сессия ВНО-2018 : УкропNews.com 09:45
- В Украине стартовала сессия ВНО: центр оценивания напоминает правила : Телеграф.com.ua 09:43
- В Украине стартовало ВНО: в УЦОКО уточнили, что нужно иметь с собой для прохождения теста : NewsOne 09:39
- В Украине началась основная сессия ВНО : Bigmir)net Новости 09:38
- В окупованому Криму досі працюють українські торговельні мережі під іншими назвами? : Форпост Львівський 09:36
- В Украине стартовала основная сессия ВНО - что нужно знать : Хвиля 09:36
- Кр. Плишкова: у Арруабаррены не такая мощная подача, как у Гёргес : Чемпионат.com 09:32
- В Украине стартует основная сессия ВНО : Комментарии.UA 09:32
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : 112.ua 09:30
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Днепр Час 09:28
- Сегодня в Украине началась основная сессия ВНО : ГолосUA 09:05
- В Украине началась основная сессия ВНО-2018 : LB.ua 08:37
- В Украине стартует основная сессия ВНО: первой будет математика : Факты 08:33
- В Украине стартовала основная сессия ВНО - что нужно знать : Сегодня.ua 08:12
- Сегодня тестированием по математике стартует ВНО : Местные вести 07:12