Абитуриенты г. Каменское проходят ЗНО по математике (43)

Сайт города Днепродзержинска 2018.05.22 12:25

22.05.18 абитуриенты г. Каменское (Днепродзержинск) проходят первый тест - математика. К выполнению тестового задания приступили в 11:00, сообщает УЦОКО. Абитуриенты проходят тестирование по адресам прохождения ЗНО, указанном в приглашении - пропуске. Для выполнения тестового задания, состоящего из 33 заданий, отведено 3 часа. Основная сессия ЗНО завершится 13.06.18. Через 2 дня 24.05.18 абитуриенты пройдут тестирование по следующему