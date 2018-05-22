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Абитуриенты г. Каменское проходят ЗНО по математике

Абитуриенты г. Каменское проходят ЗНО по математике (43)

Сайт города Днепродзержинска 2018.05.22 12:25
22.05.18 абитуриенты г. Каменское (Днепродзержинск) проходят первый тест - математика. К выполнению тестового задания приступили в 11:00, сообщает УЦОКО. Абитуриенты проходят тестирование по адресам прохождения ЗНО, указанном в приглашении - пропуске. Для выполнения тестового задания, состоящего из 33 заданий, отведено 3 часа. Основная сессия ЗНО завершится 13.06.18. Через 2 дня 24.05.18 абитуриенты пройдут тестирование по следующему
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2018.05.22 (43)

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