Несовершеннолетнего в Иваново отправили на принудительное лечение в наркодиспансер (11)

МК в регионах РФ 2018.05.21 19:24

Акцию для школьников с простым и понятным названием "Твой выбор" провели ивановские полицейские перед летними каникулами. Фото: fotobank.lt Цель мероприятия - выявление людей, подвигающих подростков на совершение незаконных действий.