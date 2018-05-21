Несовершеннолетнего в Иваново отправили на принудительное лечение в наркодиспансер (11)

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- Массовое отравление в Николаеве: количество госпитализированных детей возросло до 39 : Бизресурс 00:16
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- Отравление школьников в Николаеве: 11 детей выписали из больницы : Гордон 00:05
- В Николаеве произошло массовое отравление детей : Kordon.com.ua 23:53
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