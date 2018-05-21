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Фокус: Украина

Несовершеннолетнего в Иваново отправили на принудительное лечение в наркодиспансер

Несовершеннолетнего в Иваново отправили на принудительное лечение в наркодиспансер (11)

МК в регионах РФ 2018.05.21 19:24
Акцию для школьников с простым и понятным названием "Твой выбор" провели ивановские полицейские перед летними каникулами. Фото: fotobank.lt Цель мероприятия - выявление людей, подвигающих подростков на совершение незаконных действий.
НИКОЛАЕВ, РАСПЫЛЕНИЕ, ВЕЩЕСТВО, ШКОЛА, АЭРОЗОЛЬ, РЕБЕНОК, Украина, Черкассы
2018.05.22 (11)

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