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Украина дополнит свой иск к РФ, рассматриваемый Морским арбитражем, в связи с открытием Керченского моста - МИД

Украина дополнит свой иск к РФ, рассматриваемый Морским арбитражем, в связи с открытием Керченского моста - МИД (1)

Интерфакс-Україна 2018.05.21 18:36
2 мин читать Украина дополнит иск против РФ за нарушение конвенции по Морскому праву сведениями о незаконном строительстве российской стороной моста через Керченский пролив, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. "Это (открытие Керченского моста - ИФ) ни в коей мере не меняет статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины, которая временно оккупирована РФ.
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2018.05.22 (1)

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