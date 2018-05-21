Украина дополнит свой иск к РФ, рассматриваемый Морским арбитражем, в связи с открытием Керченского моста - МИД (1)

Интерфакс-Україна 2018.05.21 18:36

2 мин читать Украина дополнит иск против РФ за нарушение конвенции по Морскому праву сведениями о незаконном строительстве российской стороной моста через Керченский пролив, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. "Это (открытие Керченского моста - ИФ) ни в коей мере не меняет статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины, которая временно оккупирована РФ.