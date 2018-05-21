Украина дополнит свой иск к РФ, рассматриваемый Морским арбитражем, в связи с открытием Керченского моста - МИД (1)

Интерфакс-Україна 2018.05.21 18:36
2 мин читать
Украина дополнит иск против РФ за нарушение конвенции по Морскому праву
сведениями о незаконном строительстве российской стороной моста через
Керченский пролив, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины
Марьяна Беца.
"Это (открытие Керченского моста - ИФ) ни в коей мере не меняет статус
Крыма как неотъемлемой части территории Украины, которая временно
оккупирована РФ.
МОСТ, ТРИБУНАЛ, УКРАИНА, ЛУЦЕНКО, КОНВЕНЦИЯ, ХОДАТАЙСТВО, Луценко
, Путин
, Украина
, Россия
, Крым
, США
, Канада
, Великобритания
, Киев