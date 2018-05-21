Зачисляют в дезертиры и хоронят как скот: уловка Кремля возмутила даже путинских наемников (49)

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- Под Авдеевкой задержали агента боевиков "ДНР" : #Буквы 11:19
- Возле Авдеевской промзоны захватили шпиона "ДНР" : Без Табу 11:16
- На Донбассе задержали пособника боевиков : РепортерUA 11:11
- Под Авдеевкой украинские военные задержали шпиона боевиков : KharkivToday 11:04
- Пять пираний с человеческими зубами покажут посетителям фестиваля "Рыбная неделя" : Вечерняя Москва 11:04
- Украинские военные задержали шпиона "ДНР" в Авдеевской промзоне : Экономические известия 11:03
- В "Л/ДНР" тайно хоронят убитых россиян на месте скотомогильника, - данные разведки : UBP 10:55
- Бойцы ВСУ в районе Авдеевской промзоны задержали шпиона "ДНР" : Hronika.info 10:42
- В районе Авдеевской промзоны захвачен шпион "ДНР" : Новое Время 10:40
- Мишень в трусиках: известный кремлевский пропагандист засветился в рядах боевиков : Новини онлайн 24 10:39
- В районе Авдеевской промзоны задержали агента боевиков : Informator.media 10:36
- На Донбассе поймали "спецагента-аватара" с ДНР : Gazeta.ua 10:35
- Четверо украинцев пытались пересечь линию разграничения со свидетельствами о регистрации авто, выданными "ДНР" : Восточный фарватер 10:33
- ВСУ задержали в Донецкой области пособника боевиков : ReplyUA.net 10:33
- Военнослужащие ООС задержали агента террористов 'ДНР' Присяжнюка: собирал данные о ВСУ : Вої 10:05
- Под Авдеевкой поймали шпиона боевиков : Укринформ 10:03
- В "Л/ДНР" тайно хоронят убитых россиян на месте скотомогильника, - данные разведки : Экономические известия 10:03
- На Донбассе задержан шпион боевиков : Багнет 10:01
- В районе авдеевской промзоны задержали боевика "ДНР", который собирал данные о ВСУ : 112.ua 10:00
- Канал "Громадське" запустил итоговые новости в формате дружеской беседы : Медианяня 10:00
- Поліція Закарпаття забезпечила порядок під час 14-годинної ходи з Ужгорода до Мукачева : Новини Закарпаття 09:52
- На Донбассе задержали информатора боевиков : Трибун Луганска 09:52
- На Донбассе задержали шпиона "ДНР" : InfoResist.org 09:46
- МЭР ЕКАТЕРИНБУРГА ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН ЗАЯВИЛ НА ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, ЧТО УХОДИТ В ОТСТАВКУ : Интерфакс Россия 09:46
- В авдеевской промзоне задержали шпиона "ДНР" : LB.ua 09:37
- Военные задержали информатора боевиков, пытавшегося попасть на "промку" : Комментарии:Донбасс 09:32
- В районе Авдеевки задержали шпиона боевиков : Украина криминальная 09:32
- На Донбассе задержали шпиона боевиков : Realist.online 09:32
- Бойцы ВСУ задержали пособника сепаратистов : Корреспондент.net 09:31
- Задержан агент боевиков: собирал данные о ВСУ с помощью телефона : Экономика.com.ua 09:30
- Фахівці центрів зайнятості області взяли участь у семінарі із підвищення ефективності профорієнтаційної роботи : Правда.if.ua 09:27
- "Собирал данные в промке": в Авдеевке задержан информатор боевиков "ДНР" : ДонПресс 09:27
- В районе промзоны в Авдеевке бойцы ВСУ задержали шпиона боевиков : УкропNews.com 09:17
- На Донбассе военнослужащие задержали российского наемника : UATV 09:14
- В Авдеевке задержали разведчика террористов : RUpor.info 09:11
- Воины ВСУ задержали на линии пересечения агента "ДНР" : 62.ua 09:05
- В районе Авдеевки ВСУ задержали шпиона боевиков : From-UA.com 09:04
- В районе промзоны в Авдеевке бойцы ВСУ задержали шпиона боевиков (фото) : УНИАН 09:03
- Завербован "Беркутом": ВСУ поймали агента оккупантов : Обозреватель 08:47
- Военнослужащие ООС задержали агента террористов "ДНР" Присяжнюка: собирал данные о ВСУ. ФОТО : УкропNews.com 08:45
- Валюный закон: что он даст украинцам, а что заберет? : Iнше ТВ 08:45
- В районе Авдеевки задержан шпион боевиков : Слово і Діло 08:42
- В Донецкой области украинские военные задержали пособника боевиков : Гордон 08:35
- "Хотят служить за доллары": скандальный экс-депутат ВР цинично оболгал украинских военных : ReplyUA.net 08:33
- Возле Авдеевки поймали боевика, шпионившего за ВСУ : DsNews 08:33
- Под Авдїівкою поймали шпиона : Телеканал новин "24" 08:30
- В районе Авдеевской промзоны задержан агент "ДНР" : Донецкие Новости 08:26
- Cовет улемов: Рабочие Рогунской ГЭС могут не соблюдать пост в месяц Рамазан : CA-News АКИpress 08:19
- Неподалеку Авдеевки задержан шпион боевиков : Українські національні новини 08:18
- Неподалеку Авдеевки задержан шпион боевиков : ПрессОрг24 08:17
- Задержан агент боевиков: собирал данные о ВСУ с помощью телефона : Новини онлайн 24 08:09
- Задержан агент боевиков: собирал данные о ВСУ с помощью телефона : ЛІГАБізнесІнформ 07:37
- Как происходит отмена пенсии по инвалидности при достижении пенсионного возраста? : Пронедра.ру 07:36
- На Донбассе задержали агента оккупантов. Мужчина присоединился к "ДНР" после пьянки : Еспресо TV 07:34
- Путин встретится с президентом Болгарии : REN-TV 07:33
- В промзоне Авдеевки задержали шпиона : Факты 07:33
- В районе Авдеевской промзоны задержан вражеский агент : Авдеевка.сити 07:13
- Парагвай официально открыл посольство в Иерусалиме : NewsMir.info 07:10
- Шпионил за украинским военными на Донбассе: агент боевиков выполнял приказы "Беркута" : Politeka 07:10
- Мишень в трусиках: известный кремлевский пропагандист засветился в рядах боевиков : Politeka 04:39