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Зачисляют в дезертиры и хоронят как скот: уловка Кремля возмутила даже путинских наемников

Зачисляют в дезертиры и хоронят как скот: уловка Кремля возмутила даже путинских наемников (49)

Politeka 2018.05.21 17:10
Российская Федерация попытками скрыть участие своих "зеленых человечков" в боях на Донбассе возмутила даже отпетых боевиков Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, бойцов российской армии, погибших на Донбассе, хоронят на скотомогильниках. По словам представителя Минобороны, таким образом оккупанты скрывают свое участие в боях. Цель, добавил эксперт, скрыть участие своих военных в составе соединений и
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2018.05.22 (49)

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