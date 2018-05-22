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Китай отказывается от всех ограничений по рождаемости в 2019 году

Китай отказывается от всех ограничений по рождаемости в 2019 году (10)

Главное 2018.05.22 08:35
Китайские власти рассмотрят возможность отказа от политики, направленной на сдерживание рождаемости, передает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству КНР. По данным Bloomberg, решение по этому вопросу может быть принято в конце этого года, а обнародуют его в 2019 году. Предложения, которые будут рассматривать китайские власти, включают в себя возможное одобрение так называемой "политики свободной фертильности",
РЕБЕНОК, РОЖДАЕМОСТЬ, ОГРАНИЧЕНИЕ, КИТАЙ, СТАРЕНИЕ, СЕМЬЯ
2018.05.22 (10)

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