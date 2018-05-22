В Украине стартовала основная сессия ВНО-2018 (39)

Инфолайн 2018.05.22 11:44

УНН. 22 мая в 11:00 начинается тестирование по математике, 24 мая пройдут тесты по украинскому языку и литературе, 29 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, 1 июня - по английскому языку. В основную сессию тестирования также включены биология, история Украины, география, физика и химия. Допуск участников к пунктам тестирования осуществляется при наличии сертификата внешнего тестирования, паспорта или иного документа, серия и