В Украине стартовала основная сессия ВНО-2018 (39)

2018.05.22 (39)2018.05.21 (14) →
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Харьковские Известия 11:48
- ВАЖНО! Сегодня в Украине стартовала сессия ВНО - допуск участников, требования, тесты : Известия в Украине 11:47
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Iнше ТВ 11:45
- В Украине стартовала основная сессия ВНО-2018 : Инфолайн 11:44
- В школах Измаила сегодня стартует ВНО : Бессарабия Информ 11:16
- В Украине стартовало ВНО : Arena.press 11:13
- В Украине началось ВНО-2018 : Слово і Діло 11:12
- Сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО : Знамя индустрии 11:11
- ВНО-2018 стартовало в Украине : Подробности.ua 11:10
- В Украине стартует ВНО : Набережная 11:06
- В Украине стартовало ВНО : InfoResist.org 11:01
- Сегодня в Украине стартует основная сессия ВНО-2018 : Утренний город 10:56
- В Украине стартует ВНО-2018 : Крым.Реалии RFE/RL 10:55
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : ТВі 10:54
- Сегодня в Украине стартует ВНО: что нужно знать абитуриентам : УкропNews.com 10:46
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Ирта-Fax 10:46
- В Украине стартует ВНО-2018 : Спектр Новости 10:44
- В Украине стартует основная сессия ВНО-2018 : Robinzon.tv 10:43
- В Украине стартует основная сессия ВНО-2018 - рекомендации мариупольским абитуриентам : Ильичевец.Город 10:42
- Межбанковский валютный рынок - открытие вторник, 22 мая 2018 : IBC.ua 10:42
- В Украине стартовало ВНО : РепортерUA 10:41
- В Украине стартовало ВНО : Фокус 10:34
- На Житомирщине под землю могут уйти три села из-за крупнейшего в мире титанового завода : Фраза.ua 10:34
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : ForUm 10:34
- Иван Белозерцев осмотрел новую инвестплощадку в Пензенском районе : Пенза-Пресс 10:28
- В украинских школах стартовало внешнее независимое тестирование : ДонПресс 10:27
- Главы правительств СНГ проведут встречу в Душанбе 1 июня : CA-News АКИpress 10:19
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Капитал 10:19
- Сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО : #Буквы 10:19
- Сегодня в Украине стартует ВНО: что нужно знать абитуриентам : УНИАН 10:17
- Сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО-2018 : UATV 10:14
- Сегодня в Украине стартовала основная сессия ВНО : Гордон 10:05
- В Украине стартовало ВНО-2018 : Укринформ 10:03
- В Украине стартовало ВНО-2018 : DsNews 10:03
- В Украине стартовала основная сессия ВНО : Большой Киев 10:01
- Сегодня в Каменском стартует ВНО : Кстати+ 09:55
- В Украине стартовала основная сессия ВНО-2018 : Українські національні новини 09:48
- В Украине стартовала основная сессия ВНО-2018 : ПрессОрг24 09:47
- В Украине стартовало ВНО : Корреспондент.net 09:46
- В Украине началась основная сессия ВНО-2018 : Realist.online 09:32
- В Украине стартует ВНО : Gazeta.ua 09:05
- Первая - математика. Сегодня, 22 мая, в Украине начинается сдача тестов ВНО для абитуриентов : Страна.ua 08:32
- Завтра в Украине начинается основная сессия ВНО-2018 : Газета День 00:26
- Китай відправив супутник до зворотнього боку Місяця : Газета День 00:26