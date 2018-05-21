Боевики ударили по Марьинке. Пролилась кровь (9)

2018.05.22 (9)2018.05.21 (58) →
- "Красный Кен" уходит из британской политики : МК Лондон 01:12
- Обстрел боевиками Марьинки: гражданский погиб от пули снайпера : Сегодня.ua 01:12
- Снайпер боевиков застрелил мирного жителя Марьинки : RUpor.info 01:11
- В Донецкой области пророссийский снайпер расстрелял мирного жителя : ТСН.ua 00:44
- Посол Франції в Україні ошелешила знанням української мови : ТСН.ua 00:44
- Обстрел боевиками Марьинки: гражданский погиб от пули снайпера, полиция квалифицировала теракт : Новое Время 00:40
- Боевики обстреляли Марьинку, погиб местный житель : Бизресурс 00:16
- В Марьинке снайпер боевиков убил мирного жителя в собственном дворе : DsNews 00:03
- Боевики из снайперской винтовки застрелили местного жителя в Марьинке : Українські національні новини 00:03
- Боевики из снайперской винтовки застрелили местного жителя в Марьинке : ПрессОрг24 00:02
- В результате обстрела Марьинки погиб мирный житель : Mariupol.tv 23:59