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Фокус: Украина

Боевики ударили по Марьинке. Пролилась кровь (9)

Экономические известия 2018.05.21 22:03
В понедельник, 21 мая, во время обстрела Марьинки Донецкой области погиб мирный житель. Об этом в своем Facebook написал глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский, ссылаясь на информацию главы Марьинской администрации Владимира Мороза, информирует news.eizvestia.com. "36-летний житель Марьинки погиб в результате обстрела боевиками этого населенного пункта", - написал Жебривский. Он отметил, что погибший по имени Михаил вышел на свой двор на окраине
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2018.05.22 (9)

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