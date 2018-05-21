Боевики ударили по Марьинке. Пролилась кровь (9)

Экономические известия 2018.05.21 22:03

В понедельник, 21 мая, во время обстрела Марьинки Донецкой области погиб мирный житель. Об этом в своем Facebook написал глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский, ссылаясь на информацию главы Марьинской администрации Владимира Мороза, информирует news.eizvestia.com. "36-летний житель Марьинки погиб в результате обстрела боевиками этого населенного пункта", - написал Жебривский. Он отметил, что погибший по имени Михаил вышел на свой двор на окраине