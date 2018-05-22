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Фокус: Украина

МОН подготовило новую модель оценивания для первых классов (12)

Новости Ю 2018.05.22 01:17
Министерство образования и науки Украины ввело свидетельство достижений в первых классах. Об этом сообщает МОН. "Эта модель основывается на формирующей оценке, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика", - говорится в сообщении. Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что в Новой украинской школе хотят отказаться от слова "табель".
ГРИНЕВИЧ, ТАБЕЛЬ, ПЕРВОКЛАССНИК, КЛАСС, УСПЕВАЕМОСТЬ, ЛИЛИЯ, Гриневич, Украина, Одесса
2018.05.22 (12)

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