МОН подготовило новую модель оценивания для первых классов (12)

Новости Ю 2018.05.22 01:17

Министерство образования и науки Украины ввело свидетельство достижений в первых классах. Об этом сообщает МОН. "Эта модель основывается на формирующей оценке, что позволяет оценить прежде всего процесс обучения, а не результат (то есть количество ошибок), а также продвижение каждого ученика", - говорится в сообщении. Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что в Новой украинской школе хотят отказаться от слова "табель".