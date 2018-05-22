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Фокус: Украина

Наши за границей: еще одна европейская страна упрощает трудоустройство украинцам (56)

Новини онлайн 24 2018.05.22 04:39
Министерство труда и социальных дел Чешской Республики готовит программу, чтобы упростить трудоустройство для украинцев Об этом 21 мая заявила министр Ярослава Немцова. В настоящее время количество свободных рабочих мест в Чехии достигло рекордного числа. "Количество вакансий превышает 260 тысяч мест", - заявила министр. По словам Немцовой, это прежде всего медицинские сестры и работники социальной сферы, а также рабочие средней технической квалификации,
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2018.05.22 (56)

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