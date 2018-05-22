Следком возбудил уголовное дело после смерти женщины и ребенка в ДТП под Ялтой (38)

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- В оккупированном Крыму пьяный гаишник устроил ДТП: погибла женщина и годовалый ребенок : УкропNews.com 11:45
- "Пьяное" ДТП в Крыму: погибли женщина и ребенок : Hronika.info 11:41
- Пьяный автоинспектор устроил смертельное ДТП в Крыму (видео) : Свежая газета 11:37
- В Ялте будут судить ГИБДД-шника, который стал причиной смертельного ДТП : !Nформер 11:37
- В Крыму пьяный инспектор ГИБДД устроил ДТП, в котором погибли женщина с годовалым малышом : РИА Мелитополь 11:34
- В Крыму полицейский устроил смертельное ДТП: погиб ребенок : ДонПресс 11:27
- В оккупированном Крыму пьяный гаишник устроил ДТП: погибла женщина и годовалый ребенок : УНИАН 11:17
- В Крыму пьяный полицейский устроил ДТП: погибли женщина и ребенок : ForUm 11:04
- В оккупированном Крыму пьяный гаишник устроил ДТП: погибли женщина и ребенок : DsNews 11:03
- Следком возбудил уголовное дело после смерти женщины и ребенка в ДТП под Ялтой : Крым.Реалии RFE/RL 10:55
- Из-за пьяного гаишника в оккупированном Крыму в ДТП погибла женщина и годовалый ребенок : УкропNews.com 10:45
- В Крыму пьяный инспектор ГИБДД устроил ДТП, в котором погибли женщина с годовалым малышом : Интеллект Украины 10:45
- Пьяный инспектор ГИБДД спровоцировал массовое ДТП - двое погибших (видео, дополнено) : Sevas 10:40
- В оккупированном Крыму пьяный полицейский устроил ДТП, погиб годовалый ребенок : Новое Время 10:40
- В Крыму пьяный инспектор ГИБДД устроил ДТП, в котором погибли женщина с годовалым малышом : From-UA.com 10:34
- В Крыму пьяный инспектор ГИБДД устроил смертельное ДТП, среди жертв - годовалый ребенок : Факты 10:33
- В Чехии упрощают трудоустройство украинцев : 2000.ua 10:30
- В Крыму пьяный полицейский устроил двойное ДТП, погибли женщина и ребенок (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 10:30
- В Крыму пьяный российский гаишник убил женщину с младенцем : Власти.нет 10:16
- В Крыму пьяный полицейский устроил смертельное ДТП : Апостроф 10:15
- В Ялте пьяный сотрудник ГИБДД убил женщину и годовалого ребенка : НеФакт.инфо 10:15
- В Крыму пьяный полицейский устроил смертельное ДТП: погибли женщина и ребенок : Сегодня.ua 10:12
- В оккупированном Крыму пьяный "полицейский" спровоцировал ДТП: погибли женщина и годовалый ребенок : ОстроВ 10:09
- В Крыму пьяный гаишник устроил ДТП, в котором погибли женщина и годовалый ребенок : Украина криминальная 10:02
- Женщина и ребенок погибли в ДТП с пьяным инспектором ГИБДД в Крыму : Багнет 10:01
- В Ялте пьяный автоинспектор устроил ДТП с двумя погибшими [видео] : Комсомольская Правда в Украине 10:01
- В Крыму из-за пьяного инспектора ГАИ погибла женщина и маленький ребенок : УкрОП.org 09:57
- Пьяный полицейский в Крыму спровоцировал ДТП: погибли женщина и ребенок : Телеграф.com.ua 09:43
- Компания "КрасКом" приступила к летней ремонтной кампании на объектах водоснабжения и водоотведения Красноярска : Сибирское Агентство Новостей 09:41
- Пьяный сотрудник ГИБДД стал виновником гибели двух человек в Ялте. Видео : Hronika.info 09:41
- Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Крыму : Gazeta.ua 09:35
- В Крыму пьяный полицейский устроил ДТП, в котором погибли женщина и годовалый ребенок : 112.ua 09:30
- По вине пьяного сотрудника ГИБДД в Ялте в результате ДТП погибла женщина и годовалый ребенок (ВИДЕО) : ЮгЯлта 08:55
- В Ялте пьяный полицейский устроил серьезное ДТП на мокрой дороге: погибли женщина с годовалым ребенком : NewsOne 08:39
- В Крыму пьяный полицейский устроил ДТП с двумя погибшими : Bigmir)net Новости 08:08
- Сотрудник МВД Крыма устроил аварию в Ялте, в которой погиб ребенок - власти : Крым.Реалии RFE/RL 07:55
- Вчера в Крыму нетрезвый сотрудник ГИБДД устроил аварию, погибли женщина и ребенок : Kafanews 07:48
- В Крыму пьяный полицейский устроил ДТП с двумя погибшими : Корреспондент.net 07:46
- В Крыму из-за пьяного инспектора ГАИ погибла женщина и маленький ребенок : Uapress.info 07:44
- Виновником смертельного ДТП в Ялте стал сотрудник ГИБДД - МВД : NewsMir.info 07:11