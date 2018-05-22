Следком возбудил уголовное дело после смерти женщины и ребенка в ДТП под Ялтой (38)

Крым.Реалии RFE/RL 2018.05.22 10:55

В Крыму по факту ДТП под Ялтой, в котором погибли женщина и ребенок, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба российского управления Следкома по Крыму. "Один из участников ДТП - старший инспектор ДПС ГИБДД по Ялте, управлявший автомобилем Mercedes в свободное от службы время в состоянии опьянения, двигался со стороны поселка Гаспра в направлении автодороги Ялта - Севастополь.