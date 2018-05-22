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Фокус: Украина

"Кливленд" победил "Бостон" благодаря 44 очкам Леброна Джеймса

"Кливленд" победил "Бостон" благодаря 44 очкам Леброна Джеймса (21)

Спутник 2018.05.22 07:03
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс" на домашней площадке принимал "Бостон Селтикс" в четвертом матче финальной серии Восточной конференции.
БАРАК, МИШЕЛЬ, ФИЛЬМ, СЕРВИС, СУПРУГА, ШОУ, Обама, Netflix, Higher Ground Productions, США
2018.05.22 (21)

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