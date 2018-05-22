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В России приняли закон о контрсанкциях для США и стран Европы, в котором не прописаны контрсанкции

В России приняли закон о контрсанкциях для США и стран Европы, в котором не прописаны контрсанкции (34)

RUpor.info 2018.05.22 12:41
Документ дает возможность российскому правительству запретить ввоз любой продукции и сырья. Госдума России приняла закон о контрсанкциях против США и других стран. Как пишет Медуза, в финальной редакции законопроекта нет упоминания конкретных сфер, на которые могут распространяться санкции. Документ дает возможность российскому правительству запретить ввоз любой продукции и сырья - за исключением жизненно необходимых товаров, которые не
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