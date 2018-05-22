От аномальной жары в Пакистане погибли уже более 60 человек (56)

- Аномальная жара в Пакистане: уже более 60 погибших : UBP 22:55
- Солнце убило в Пакистане 65 человек : Iнше ТВ 22:45
- Аномальная жара в Пакистане: уже более 60 погибших : Экономические известия 21:33
- Аномальная жара в Пакистане убила 65 человек : RUpor.info 21:11
- В Пакистане из-за аномальной жары за три дня погибли 65 человек : #Буквы 20:19
- Из-за аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек : Інформатор.news 20:06
- В Пакистане 65 человек погибли от аномальной жары : Страна.ua 20:02
- Хвороба метелика: поговоримо про щитоподібну залозу. Радіонавігатор : ТРК Карпати 20:02
- Аномальная жара в Пакистане унесла жизни 65 человек : КиевПравда 19:36
- Убийственная жара: в Пакистане из-за погоды массово гибнут люди : EtCetera.media 19:32
- 65 пакистанцев погибли от теплового удара за 3 дня, - Reuters : Еспресо TV 18:34
- Медики заявили о гибели от жары минимум 65 человек в Пакистане : Гордон 18:05
- Аномальная жара в Пакистане: 65 человек погибли : Измаил вечерний 17:47
- "Адская" сорокаградусная жара в Пакистане привела к смерти 65 человек : Українські Новини 17:44
- В Пакистане от аномальной жары гибнут люди : DsNews 17:33
- Из-за аномальной жары в Пакистане погибли 65 человек : ДонПресс 17:27
- В Пакистане из-за жары погибли 65 человек : НикВести 17:12
- Аномальная жара в Пакистане: уже более 60 погибших : ICTV Факти 16:36
- В Пакистане аномальная жара привела к катастрофическим последствиям : Сегодня.ua 16:12
- Аномальная жара в Пакистане унесла жизни 65 человек - медики : Новое Время 16:10
- В Пакистане из-за жары погибли минимум 65 человек : ЛІГАБізнесІнформ 16:08
- Аномальная жара в Пакистане: 65 человек погибли : Gazeta.ua 16:05
- Убийственная жара в Пакистане: 65 погибших : Meteoprog 16:01
- В Пакистане из-за жары погибли более 60 человек : IPress.ua 15:36
- "Комендантский проспект" проверили за 10 минут : Фонтанка.ру 15:36
- В Пакистане из-за жары погибли более 60 человек : 112.ua 15:30
- Смертельная жара: в Пакистане от тепла уже погибли около 65 человек : 7 днів Ужгородськi 15:06
- Аномальная жара в Пакистане: погибли 65 человек : УНИАН 14:33
- Аномальная жара в Пакистане унесла жизни более 60 людей : РИА Мелитополь 13:34
- Пакистан страдает от аномальной жары : ТСН.ua 13:14
- От аномальной жары в Пакистане погибли уже более 60 человек : Время Харьков 12:51
- Аномальная жара в Пакистане унесла жизни более 60 людей : IPnews 12:46
- Аномальная жара в Пакистане унесла жизни более 60 людей : NewsMir.info 12:11
- Катастрофическая жара в Пакистане забрала жизни 65-ти человек (ФОТО) : Journalist.today 11:48
- Адская жара в Пакистане: жертвами палящего солнца стали 65 человек : Ракурс 11:30
- В NASA рассказали о главной проблеме нынешнего века : АзерТАдж 11:14
- Аномальная жара в Пакистане унесла более 60 жизней : UA.news 11:14
- От аномальной жары в Пакистане погибли уже более 60 человек : Фокус 11:04
- В Пакистане от жары погибло 65 человек за 3 дня : Статус 10:54
- В Пакистане от жары погибли десятки людей : SiteUA 10:51
- От аномальной жары в Пакистане погибли уже 65 человек : ТСН.ua 10:43
- В Пакистане от жары погибли десятки людей : Инфолайн 10:43
- Из-за аномальной жары в Пакистане погибли десятки людей : ReplyUA.net 10:33
- Смертельная жара: в Пакистане от тепла уже погибли около 65 человек : Телеканал новин "24" 10:30
- В Пакистане от жары умерли более 60 человек : UATV 10:14
- В Пакистане жара унесла жизни десятков человек : РепортерUA 10:11
- Жара в Пакистане убила 65 человек : Вероятно 10:01
- Аномальная жара в Пакистане унесла жизни 65 человек : ТСН.ua 09:44
- Сильная жара в Пакистане: десятки погибших : Hronika.info 09:41
- Самолет экстренно сел в Казани из-за болезни пассажира : REN-TV 09:33
- В Пакистане от жары погибли десятки людей : Українські національні новини 09:33
- В Пакистане от жары погибли десятки людей : ПрессОрг24 09:32
- В Пакистане от жары погибли десятки людей : Arena.press 09:12
- В крупнейшем городе Пакистана умерли 65 человек из-за сильной жары : NewsMir.info 09:11