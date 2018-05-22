От аномальной жары в Пакистане погибли уже более 60 человек (56)

Фокус 2018.05.22 11:04

Уже несколько дней температура достигает 44°C В последние три дня в Пакистане сохраняется чрезвычайно жаркая погода. Из- за этого в стране уже погибли 65 человек. Об этом сообщает Reuters. Общественный благотворительный фонд высказал опасения, что количество жертв может быть еще большим, поскольку высокая температура обещает продержаться до четверга. Согласно сообщениям местных СМИ, жара совпала со священным месяцем Рамадан,