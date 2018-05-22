Хваленая ракета Путина не прошла испытаний: подробности от западных СМИ (43)

IPnews 2018.05.22 09:46

В начале 2018 года Владимир Путин заявил, что в России разработали новую ядерную ракету с неограниченным радиусом действия. Источники из разведки США в свою очередь сообщают, что ей еще предстоит провести успешный тест, так как заявленные характеристики не соответствуют действительности. По словам источников CNBC крылатая ракета была протестирована четыре раза в период с ноября по февраль, результаты тестов показали многочисленные сбои