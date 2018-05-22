Российская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты - разведка США (42)

Четверта Влада 2018.05.22 10:05

Зеркало недели. Украина Хваленое путинское оружие находится в разработке с начала 2000-х годов. Новая российская ракета с ядерным двигателем, которая по идее, имеет неограниченный радиус действия, пока провалила все испытания, об этом со ссылкой на источники знакомые с отчетом разведки США по программе вооружения сообщает CNBC. Президент России Владимир Путин в начале этого года похвастался тем, что в