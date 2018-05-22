Российская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты - разведка США (42)

- Полицейские Тверской области задержали автомобиль с метадоном : Тверская Жизнь 11:53
- Российская ракета, которой хвастался Путин, провалила испытания - западные СМИ : Kordon.com.ua 11:53
- Новейшая российская ядерная ракета провалила все испытания, - разведка США : Политолог.net 11:25
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : 7 днів Ужгородськi 11:06
- Россияне неудачно испытали ракеты с ядерной установкой, - СМИ : Фокус 11:04
- Ядерная ракета, которой хвастался Путин, провалила все испытания, - разведка США : Trust.UA 10:52
- Ракета Путина с ядерной установкой потерпела крах: разведка США опубликовала данные о провале испытаний : Dialog.ua 10:32
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : УСБН Черкаси 10:21
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : УСБН Одесса 10:17
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : УСБН Івано-Франківськ 10:14
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : УСБН Вінниця 10:14
- Михаил Павлив: кандидат от "Юго-востока" способен победить практически любого кандидата : Українські Новини 10:14
- Навколо Трусковця проведуть нову дорогу, замість проваленою : ТСН.ua 10:14
- Разведка США: Хваленая Путиным ракета с ядерным двигателем провалила тесты : Нардеп.org.ua 10:14
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : УСБН Житомир 10:14
- Новейшая российская ракета с ядерной установкой провалила все тесты, - CNBC со ссылкой на доклад разведки США : НикВести 10:12
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : УСБН Запоріжжя 10:11
- Российская ракета на ядерной тяге провалила испытания : РепортерUA 10:11
- Российская ракета, которой хвастался Путин, провалила испытания - западные СМИ : Главред 10:05
- Российская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты - разведка США : Четверта Влада 10:05
- Расхваленная Путиным ядерная ракета провалила все тесты - разведка США : Українські національні новини 10:03
- Новейшая российская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты - разведка США : Новости Крыма за 15 минут 10:02
- Расхваленная Путиным ядерная ракета провалила все тесты - разведка США : ПрессОрг24 10:02
- Разведка США: новая ядерная ракета Путина - большой "пшик" : Информационное Сопротивление 09:42
- Владыка Симон провел службу в храме ревдинской колонии : Хибины.com 09:42
- "Инновационная" ракета Путина провалила все испытания : Hronika.info 09:41
- В США заявили, что все испытания гиперзвуковых ракет в России закончились неудачно : NewsOne 09:39
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : FaceNews 09:31
- Ядерная война отменяется: ракеты Путина не долетят и до помойки : Znaj.ua 09:17
- Новейшая российская ракета с ядерной установкой провалила все тесты, - CNBC со ссылкой на доклад разведки США : УкропNews.com 09:15
- Новейшая российская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты - разведка США : УкропNews.com 09:15
- Россия неудачно испытала ракеты с ядерной установкой − СМИ : Kramatorsk.info 09:07
- Новейшая российская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты - разведка США : УНИАН 09:03
- Российская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты - разведка США : Зеркало недели. Украина 08:47
- Разведка США: Анонсированная Путиным супер-ракета провалила все тесты : InfoResist.org 08:46
- Российская ракета с ядерным двигателем провалила все тесты - разведка США : УкропNews.com 08:45
- Разведка США: хваленые ядерные ракеты Путина провалили все испытания : Телеканал новин "24" 08:30
- Разведка США узнала о провале всех тестов новой ядерной ракеты Путина : Апостроф 07:30
- В США заявили о неудачных испытаниях в России гиперзвуковых ракет : NewsMir.info 07:17
- Испытания российской ядерной ракеты провалились : Власти.нет 07:16
- Россия неудачно испытала ракеты с ядерной установкой - СМИ : Arena.press 07:12
- В США заявили о неудачных испытаниях в России гиперзвуковых ракет : NewsMir.info 07:10
- Хваленая ракета Путина пролетела 5 миль и упала - разведка США : ICTV Факти 07:06
- Россия неудачно испытала ракеты с ядерной установкой - СМИ : Bigmir)net Новости 06:38
- Россия неудачно испытала ракеты с ядерной установкой - СМИ : Корреспондент.net 06:31
- В США заявили о неудачных испытаниях в России гиперзвуковых ракет : Страна.ua 06:17