В Борисполе шесть человек насмерть отравились поддельной водкой, еще один в больнице (104)

УСБН Черкаси 2018.05.22 11:21

В Борисполе, что под Киевом, произошло очередное ЧП с отравлением поддельным алкоголем. По предварительным данным, скончалось шесть человек, еще один пострадал. Об этом сообщают в пресс-группе Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "22 мая в 06:45 в ГосЧС поступило сообщение, что в городе Борисполь, предварительно в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек и 1 человек пострадал.