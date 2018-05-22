В Борисполе шесть человек насмерть отравились поддельной водкой, еще один в больнице (104)

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- В Борисполе из-за суррогатного алкоголя скончались 6 человек : Arena.press 11:12
- В Борисполе шесть человек насмерть отравились поддельной водкой, еще один в больнице : УСБН Запоріжжя 11:11
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- В Борисполе шесть человек отравились суррогатным алкоголем: есть жертвы : "Наша газета" (Луганск) 11:07
- В Борисполе шесть человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем : КиевПравда 11:06
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- В Борисполе шесть человек насмерть отравились поддельной водкой, еще один в больнице : FaceNews 11:01
- Под Киевом шестеро людей умерло от отравления алкоголем: подробности ЧП и фото : Апостроф 11:00
- Шесть человек погибли, распивая поддельный алкоголь в Борисполе : Ukrnews.info 10:56
- Под Киевом погибли шесть человек : LikeNews 10:56
- В Борисполе 6 человек насмерть отравились алкоголем : SiteUA 10:51
- 6 человек скончалось от суррогатной водки, 1 в реанимации : Источник.info 10:47
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- Под Киевом в результате употребления суррогатного алкоголя умерли 6 человек : Iнше ТВ 10:45
- Массовое отравление суррогатным алкоголем в Борисполе: 6 человек умерли, не приходя в сознание : Українські Новини 10:44
- В Борисполе в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 6 человек : Резонанс.in.ua 10:42
- В Борисполе произошло массовое отравление суррогатным алкоголем : SobKor.net 10:42
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- В Борисполе шесть человек умерли от отравления алкоголем : Sharij.net 10:40
- В Борисполе шесть человек отравились суррогатным алкоголем: есть жертвы : MIGnews.com.ua 10:38
- В Киевской области погибли 6 человек от отравления суррогатным алкоголем : Хвиля 10:36
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