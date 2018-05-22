Украинские арбитры делали ставки на свои матчи. В ФФУ об этом знали (90)

- Главный тренер МФК "Николаев" утверждает, что ни у клуба, ни у него лично обысков не было : Преступности.нет 13:24
- В Украине прошла облава на организаторов договорных матчей : ОРД 13:21
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- Руслан Забранский заявил, что МФК "Николаев" не попал под облаву с целью разоблачения договорных матчей : Николаевский Футбол 13:18
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- Облава на организаторов договорных матчей в Украине. Стали известны имена тренеров и арбитров, у которых прошли обыски : Страна.ua 13:17
- Скандал с "договорняками" в украинском футболе: обыски проведены у знаменитого украинского тренера : Обозреватель 13:17
- В Украине проводятся обыски у организаторов договорных футбольных матчей : Вибори в Україні та світі 13:16
- У тренера МФК "Николаев" Забранского прошел обыск по делу о договорных матчах : Новости N 13:14
- Облава на организаторов договорных футбольных матчей: стали известны подробности : Аргумент 13:12
- Сегодня грянула облава на организаторов футбольных договорняков в Украине : Николаевские новости 13:12
- В Украине задержаны организаторы договорных матчей : Спорт-Экспресс в Украине 13:12
- В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей : Bigmir)net Новости 13:08
- Тренер МФК "Николаев" опроверг информацию об обысках, связанных с разоблачением договорных матчей : Мой Город N 13:05
- Полиция устроила массовую облаву на организаторов договорных футбольных матчей : Четверта Влада 13:05
- В Украине проходят массовые обыски у организаторов договорных футбольных матчей : Українські реалії 12:57
- Полиция провела масштабные "облавы" на организаторов договорных матчей : LikeNews 12:56
- Руслан Забранский: У меня дома обысков не было : UA-Футбол 12:55
- Облава на организаторов договоряков - Севидов и Арановский под подозрением : Tribuna.com Украина 12:54
- МВД сегодня расскажет детали задержания организаторов договорных матчей : Tribuna.com Украина 12:54
- Главный тренер "Николаева" Забранский: "У меня дома обысков не было" : Tribuna.com Украина 12:54
- В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей : iSport.ua 12:47
- Проходит массовая облава на организаторов договорных матчей - под подозрением тренеры, арбитры, президенты : УкропNews.com 12:47
- Украинские арбитры делали ставки на свои матчи. В ФФУ об этом знали : Спорт.ua 12:44
- Скандал с договорными матчами в Украине: названы первые фигуранты : Инфолайн 12:43
- В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей - под подозрением игроки, тренеры, арбитры, президенты : Грім-Інфо 12:40
- Когда придут за Павелко? : Футбольный Клуб 12:36
- У Порошенко просят забрать гражданство у депутата Соболева : Gazeta.ua 12:35
- Назвали первые имена в кампании по борьбе с договорными матчами : Gazeta.ua 12:35
- Украинская полиция намерена посадить организаторов договорных матчей : РИА Мелитополь 12:34
- Севидова, Забранского и четырех арбитров обыскали по подозрению в организации договорных матчей : Футбол 24 12:34
- У бывшего тренера "Мариуполя" и ряда арбитров проведены обыски : Факты 12:33
- Жителей Швеции массово начали готовить к войне : ReplyUA.net 12:33
- В Украине проходят массовые обыски у организаторов договорных футбольных матчей : Експерт-центр 12:33
- Рейну, Паоло Каннаваро и Аронику подозревают в связях с неаполитанской мафией : Чемпионат.com 12:32
- МВД проводит массовые обыски у организаторов договорных матчей : Комментарии.UA 12:32
- Стали известны имена подозреваемых тренеров и арбитров в организации договорных матчей : Телеканал новин "24" 12:31
- В Украине состоялась массовая облава на организаторов договорных матчей : Комсомольская Правда в Украине 12:31
- В Украине началась облава на организаторов и участников договорных футбольных матчей : InfoResist.org 12:31
- Силовики провели обыски в деле о договорных футбольных матчах в Украине, - источник : 112.ua 12:30
- СМИ: в Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей. Когда придут за Павелко? : Динамо Киев от Шурика 12:29
- В Украине прошла массовая облава на организаторов договорных матчей : Досье 12:28
- По всей Украине полиция начала массовую облаву на организаторов договорных матчей : Преступности.нет 12:24
- В Украине проходят массовые обыски у организаторов договорных футбольных матчей : Капитал 12:19
- Правоохранители провели более 50 обысков предполагаемых организаторов договорных матчей : Campeones.ua 12:18
- В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей - СМИ : УкропNews.com 12:17
- Скандал с договорными матчами в Украине: названы первые фигуранты : Znaj.ua 12:16
- В Украине проходят массовые обыски у организаторов договорных футбольных матчей : Arena.press 12:12
- В Украине проводятся обыски у организаторов договорных футбольных матчей : ОстроВ 12:09
- В Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей : XSPORT.ua 12:08
- Правоохранители провели более 50 обысков у организаторов договорных матчей в Украине : Интерфакс-Україна 12:06
- Полиция провела масштабные "облавы" на организаторов договорных матчей : Главное 12:05
- Полиция провела массовые обыски по делу об организации договорных матчей : Еспресо TV 12:04
- Украинская полиция намерена посадить организаторов договорных матчей : From-UA.com 12:04