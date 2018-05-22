Украинские арбитры делали ставки на свои матчи. В ФФУ об этом знали (90)

Спорт.ua 2018.05.22 12:44

Другие судьи сообщали о подобных случаях руководителям Федерации футбола Украины ╘ ФФУ. Евгений Арановский Утром во вторник, 22-го мая, в Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей. Основой для арестов стали материалы комитета по этике и честной игры Федерации футбола, переданные в органы правопорядка еще полтора года назад. С тех пор полиция вела подготовительную работу, прослушивала телефоны