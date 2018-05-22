Порошенко упростил ввоз импортных автомобилей (85)

Слово і Діло 2018.05.22 12:12

22 мая 2018, 11:46 Читати українською Президент Петр Порошенко подписал закон об отмене проверки соответствия транспортных средств экологическим нормам при их ввозе в Украину. Как пишет "Слово и Дело", об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады. Отмечается, что закон возвращен с подписью президента 21 мая. Согласно изменениям, в законе Украины О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств слова