Теперь врачи будут выписывать рецепты по новым правилам (78)

Маю право 2018.05.22 14:59

Теперь врачи будут выписывать рецепты по новым правилам В Украине сегодня, 22 мая вступили в силу новые требования к выписке рецептов на лекарства и медицинские изделия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Новая форма рецепта является предпосылкой для внедрения электронного рецепта, который будет удобным как для медучреждений, так и для пациентов. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, осуществляющим