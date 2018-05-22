В Харькове в школе неизвестные распылили перцовый спрей - госпитализировано 15 детей (47)

Маю право 2018.05.22 14:59

В школе No3 в Харькове распылили перечный спрей, всех детей эвакуировали. По сообщениям очевидцев, части детей оказывают медицинскую помощь на месте, часть отправили в больницу. Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, 22 мая школьники обратились к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание. "Сейчас за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализировали в Областную детскую больницу No1.