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Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека

Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека (42)

Укрудпром 2018.05.22 15:15
Запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины". Дело касалось жалобы двух граждан Украины относительно государственного запрета на продажу сельскохозяйственных угодий, который, по их заявлению, нарушает их права собственности как владельцев таких участков.
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