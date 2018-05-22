Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека (42)

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- ЕСПЧ обязал Украину снять полный мораторий на продажу земли: решение : Обозреватель 15:17
- ЕСПЧ обязал Украину отменить мораторий на продажу земли : Комсомольская Правда в Украине 15:16
- Решение ЕСПЧ: Украину обязали снять мораторий на продажу сельхозземель : Без Табу 15:16
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- Европейский суд признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека : Укрудпром 15:15
- Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу земли : УкропNews.com 15:15
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека : Arena.press 15:13
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- Украина обязана снять мораторий на продажу земли по решению европейского суда : Arena.press 15:12
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу сельхозземель нарушением прав человека : РепортерUA 15:11
- Европейский суд признал незаконным мораторий на землю в Украине : NewsOne 15:09
- Европейский суд по правам человека обязал Украину отменить мораторий на продажу земли : ОстроВ 15:09
- Мораторий на продажу сельхозземель нарушает права человека - ЕСПЧ : Интерфакс-Україна 15:06
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу сельхозземель нарушением прав человека : IPress.ua 15:06
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу сельхозземель в Украине нарушением прав человека : ГолосUA 15:05
- ЕСПЧ обязал власти Украины снять мораторий на продажу сельхозземель : Дело.ua 15:02
- ЕСПЧ признал запрет на продажу земель незаконным : Корреспондент.net 15:02
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека : Укринформ 15:02
- Рынок земли: ЕСПЧ признал незаконным мораторий на землю в Украине : Минфин 15:02
- Мораторий на продажу сельхозземель нарушает права человека - решение ЕСПЧ : Business Information Network 15:01
- Европейский суд по правам человека принял решение о моратории на продажу земли в Украине : Телеканал новин "24" 15:01
- Европейский суд по правам человека: Украина должна отменить мораторий на продажу земли : InfoResist.org 15:01
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека : 112.ua 15:00
- ЕСПЧ обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель : Антикоррупционный портал job-sbu.org 14:48
- Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине : Страна.ua 14:47
- ЕСПЧ требует от Украины снятия моратория на продажу сельхозземель : Телеграф.com.ua 14:43
- Украина обязана снять мораторий на продажу земли - ЕСПЧ : Слово і Діло 14:42
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу земли в Украине нарушением прав человека : РБК-Україна 14:41
- Европейский суд признал незаконным мораторий на землю в Украине : Hronika.info 14:41
- ЕСПЧ обязал Украину отменить земельный мораторий : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- ЕСПЧ обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель : Хвиля 14:36
- Евросуд принял решение о продаже земли в Украине : Gazeta.ua 14:35
- Украина обязана снять мораторий на продажу земли по решению европейского суда : Фокус 14:34
- Кинофестиваль "Молодость" объявил участников конкурсной программы : Факты 14:33
- ЕСПЧ обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель : Экономические известия 14:33
- У "Київміськбуді" показали, як відбувається зведення ЖК Mirax : Українські національні новини 14:33
- В ЕС запрет на продажу сельхосземли в Украине признали нарушением международного права : DsNews 14:33
- Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу земли : УНИАН 14:33
- ЕСПЧ обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель : УП Європейська правда 14:32
- Ну вот и все: Европейский суд обязал Украину продавать сельхозземлю : Elise Journal 14:31
- ЕСПЧ обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель : Капитал 14:19
- Европейский суд признал незаконным мораторий на землю в Украине : Новое Время Бизнес 14:09
- Украина - страна фейков : ДнепрCity.net 14:09
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу сельхозземель нарушением прав человека : LB.ua 14:07
- Украина должна снять мораторий на продажу сельхозземель - решение ЕСПЧ : Комментарии.UA 14:02
- ЕСПЧ признал мораторий на продажу сельхозземель в Украине нарушением прав человека : Українські Новини 13:44
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