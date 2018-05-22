Нацполиция показала, как работала в украинском футболе коррупция (71)

Bigmir)net СПОРТ 2018.05.22 16:44

Утром во вторник, 22-го мая, в Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей, которую позже прокомментировал Министр внутренних дел Арсен Аваков. Во время проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий было собрано доказательную базу в отношении участников и организаторов 5-ти преступных групп и 35 футбольных клубов (67% от общего числа - прим.), причастных к организации и участия в футбольных матчах с "фиксированным"