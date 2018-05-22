В Дебальцево взорвался рейсовый автобус - сепаратистское СМИ (55)

Bigmir)net Новости 2018.05.22 17:39

По предварительной информации один человек погиб, еще двое получили ранения. Предполагают, что взрывчатое вещество находилось внутри автобуса news- front.info В городе Дебальцево, контролируемом пророссийскими боевиками так называемой ДНР, на улице Курчатова днем во вторник, 22 мая, произошел взрыв рейсового автобуса. Об этом сообщило информационный ресурс сепаратистов ДАН. "Сегодня в 15:50 в Дебальцево произошел взрыв рейсового автобуса N1,